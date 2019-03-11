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أخبار البلد

بحضور أبو العينين.. رئيس الوزراء يستقبل وفد شركات يابانية

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:09 م
صدى البلد
محمود مطاوع
استقبل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، هيرويوكي أيشيجي، رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من المستثمرين اليابانيين أعضاء مجلس الأعمال المصري-الياباني المشترك، بحضور السفير الياباني بالقاهرة ورجل الأعمال محمد أبو العنيين، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، وإلهام أبو الفتح رئيس شبكة قنوات وموقع صدى البلد.

يأتى ذلك لبحث سبل التعاون بين مصر واليابان وللعمل المشترك مع الجانب الياباني لنقل العلاقات التجارية والاقتصادية لآفاق جديدة، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، وجذب المزيد من الاستثمارات أو التوسع في الاستثمارات اليابانية القائمة.

استعرض مدبولي الوضع الاقتصادي في مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الخطط التنموية الطموحة للدولة. لجذب الاستثمارات.

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