التموين تعلن آخر استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

أكد د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة استعدت جيدا لشهر رمضان بخصوص توفير السلع و الاحتياطيات الاستراتيجية بخلاف زيادة العمل الرقابي، وسيتم توفير معارض أهلًا رمضان والشوادر في المحافظات.



وأشار المصيلحي خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية إلى أنه يتم تشديد الرقابة وتشكيل حملات بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ووزارة التموين.



وقال المصيلحي إنه سيتم خلال رمضان زيادة المعروض من السلع خاصة البروتينات، موضحا أنه تم التوقيع منذ ١٠ أيام على توفير منتجات الأسماك من بحيرة غليون إلى منافذ التوزيع.

