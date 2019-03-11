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محافظات

مستقبل وطن: زيادة مساحة الأرز بكفر الشيخ إلى 240 ألف فدان

الإثنين 11/مارس/2019 - 06:26 م
زراعة الأرز
زراعة الأرز
محمود زيدان
كشف المهندس فوزي الرفاعي، أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، عن نجاح نواب الحزب من أبناء المحافظة في زيادة المساحة المنزرعة بالأرز هذا العام إلى 240 ألف فدان بعد أن كانت 180 ألف فدان، لافتًا إلى أن أعضاء حزب مستقبل وطن من أبناء المحافظة بالمجلس بذلوا جهدا كبيرا حتى تم زيادة المساحة بما يتناسب مع احتياجاتها.

وقال الرفاعي، إن النواب قاموا بالتنسيق مع وزيرى الزراعة والرى لزيادة المساحة مستندين على أن المحافظة تقع فى نهايات الترع وتتحمل صرف الجمهورية بالكامل وتتسم أراضيها بارتفاع نسبة الملوحة فيها وتحتاج إلى زراعة الأرز كما ان ري اراضى المحافظة يعتمد على مياه المصارف ولا يتسبب فى إهدار المياه.

وأشار أمين عام حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ إلى أن يأتي في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية فى تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم.

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