رئيس جامعة المنصورة يفتتح ملتقى التوظيف التاسع بكلية الصيدلة

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم "الاثنين" ملتقى التوظيف التاسع بكلية الصيدلة جامعة المنصورة والذى تنظمه "لجنة التدريب والتوظيف بكلية الصيدلة" ETOP يومى 11 و 12 مارس 2019.



وحضر افتتاح الملتقى الدكتور ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة، الدكتورة رشا بروة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ياسر الشبراوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة منال عيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.



ويهدف الملتقى إلى توفير فرص تدريب للطلاب من خلال تعريفهم بشركات الأدوية المحلية والعالمية وبسلاسل الصيدليات ويشهد الملتقى حضور طلاب وخريجى كليات الصيدلة والعلوم والطب البيطرى من جامعات المنصورة وطنطا والدلتا وحورس.



وتعقد خلال الملتقى 3 جلسات، الأولى خاصة بكتابة السيرة الذاتية وكيفية اجتياز المقابلات العلمية ومهارات الاتصال الشخصى ويحاضر فيها الدكتور أحمد رمضان مدرس الفارما بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، وتتناول الجلسة الثانية "التغذية" ويحاضر فيها الدكتور أحمد درويش، وتختص الجلسة الثالثة بالصيدلة الإكلينيكية بحضور عدد من الصيادلة الإكلينيكيين بمستشفى 57357.



وتفقد كل من الدكتور أشرف عبد الباسط وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الخيمة التى يقام بها الملتقى واستمعوا إلى مندوبي شركات الأدوية المشاركة فى الملتقى البالغ عددها عشرين شركة للتعرف على مجالات التدريب وفرص العمل التى سيتم توفيرها للطلاب.



كما افتتح رئيس جامعة المنصورة على هامش الملتقى قاعات الدراسات والعليا والمؤتمرات الجديدة بالدور الخامس (الخفيف) بمبنى (ب) بكلية الصيدلة.