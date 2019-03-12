جامعة طنطا .. جولة مفاجئة لمجدى السبع ونوابه يتفقدون نقاط الفحص لمبادرة 100 مليون صحة.. ويؤكدون تفعيل مشاركة طلاب في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار

رئيس جامعة طنطا:

قام الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، أمس الاثنين، بجولة مفاجئة بكلية الطب لمتابعة انتظام الدراسة والخدمات المقدمة للطلاب، حيث تفقد خلالها بعض قاعات الدراسة بالكلية.

وأشار الدكتور مجدي سبع خلال جولته إلى ضرورة الحفاظ على النظام والالتزام بالقواعد الجامعية ، موجهًا الطلاب بضرورة الالتزام بالتواجد داخل قاعات الدراسة والمدرجات لحضور المحاضرات والاستفادة من أساتذتهم لكي يصبحوا أطباء ناجحين وقادرين على خدمة وطنهم، وأن يكون علمهم علمًا نافعًا.

وأكد د. "سبع" حرصه على القيام بجولات مفاجئة من حينٍ لآخر للوقوف على الإيجابيات وإصلاح السلبيات الموجودة ، والإستماع الى شكاوى واقتراحات الطلاب للنهوض بالتعليم الجامعى.

احتفلت كلية التمريض بجامعة طنطا اليوم الاثنين بتخريج دفعة جديدة من الطلاب بمشاركة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، والدكتورة لطيفة فودة عميد الكلية.

قدم الدكتور مجدي سبع في كلمته التهنئة بمناسبة تخريج دفعة جديدة من كلية التمريض مقدمًا الشكر للآباء والأمهات على الجهود التي بذلوها مع أبنائهم حتى وصلوا الى اليوم الذي يحتفلون فيه بتخرجهم ، وناشد د. "سبع" الطلاب بضرورة إدراك أهمية مهنة التمريض باعتبارها مهنة سامية ترتبط بصحة المرضى.





وأشار رئيس الجامعة إلى رفع عدد المعيدين الذين يتم تعيينهم بالكلية من 11 معيدا الى 20 معيدًا، وذلك حرصًا من الجامعة على تقديم الدعم وتوفير كافة الامكانات لكلية التمريض لتأهيل خريجيها على أعلى مستوى ، كما أكد د. "سبع" في كلمته على أهمية المؤتمر الدولى السابع الذي تنظمه الكلية تحت عنوان "الاتجاھات والرؤية المستقبلية للتمريض 2030 " فى الفترة من 24-25 مارس الجاري مشيرًا إلى دور هذه المؤتمرات في النهوض بجامعة طنطا على المستويين العربي والعالمي.





ومن جانبها رحبت الدكتورة لطيفة فودة بالحضور مشيرة الى أن مهنة التمريض تضم العديد من القيم ومبادئ الوفاء والالتزام والتضحية.





وأعربت الدكتورة عصمت جميعي وكيل الكلية ومقرر الحفل عن سعادتها بتخريج دفعة جديدة من الطلاب ، حيث أوصت الطلاب بضرورة التواصل الدائم مع أساتذتهم للاستفادة من خبراتهم في المرحلة المقبلة من حياتهم العلمية والعملية.





شهدت الاحتفالية تكريم أوائل الخريجين ، الى جانب تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم إلى درجتي استاذ واستاذ مساعد ، وتكريم الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه ، كما تم تكريم الطالب المثالي على مستوى الكلية والطلاب المتفوقين في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية ، وأعضاء اللجان العلمية والاجتماعية والأسر والجوالة ، بحضور الدكتورة سهام عبد الحي منسق الحفل ، والدكتور حلمي شلبي عميد كلية التمريض الأسبق والدكتور مجدي الحفناوي نقيب الأطباء بالغربية، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور.





قام الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البية ، اليوم الاثنين بجولة تفقدية بعدد من كليات الجامعة بمجمع الكليات بسبرباي شملت كليات الآداب والهندسة والحقوق والزراعة .





كان في استقبالهم عمداء الكليات خلال الجولة تفقد نواب رئيس الجامعة للمدرجات والقاعات للاطمئنان على انتظام سير الدراسة بالأقسام المختلفة للكليات وتواجد أعضاء هيئة التدريس داخل القاعات لإلقاء محاضراتهم .

كما حرص الدكتور الرفاعي مبارك والدكتور مصطفى الشيخ والدكتور عماد عتمان على الاستماع الى الطلاب والرد على اسئلتهم واستفساراتهم والتعرف على المشكلات التي تواجههم والاستماع الى ارائهم ومقترحاتهم للتغلب على تلك المشكلات ، مؤكدين أن أبواب مكاتبهم مفتوحة في اي وقت لجميع الطلاب.





تفقد الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نقاط الفحص بكلية التمريض ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية مثل السكر والضغط والسمنة وذلك تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة بحضور الدكتورة لطيفة فودة عميد الكلية.





وأشاد الدكتور عماد عتمان بسرعة إجراء الكشف والفحوص لكافة المترددين على نقاط الفحص، مؤكدًا أن مستشفيات جامعة طنطا تعمل بكامل طاقتها لتحقيق أقصي استفادة واجراء المسح على أكبر عدد من المواطنين وتقديم العلاج للحالات التى تثبت اصابتها بالمرض بالمجان.





ومن جانبها اشارت الدكتورة لطيفة إلى الاقبال الكبير من الطلاب والعاملين بالكلية لاجراء الفحص الأمر الذي يعكس مدى وعيهم بأهمية الحفاظ على صحتهم وقناعتهم بأهمية المبادرة.





أكد الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تمتلك العديد من المقومات التى تجعلها تلعب دورًا محوريًا للمساهمة في إنجاح أنشطة محو الأمية، موجهًا بضرورة توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتجهيزات الفنية اللازمة لتفعيل مشاركة طلاب الجامعة في برنامج محو الأمية، حيث طالب بوضع جدول زمني يهدف الى توعية طلاب الجامعات بدورهم الهام في محو الأمية وتعليم الكبار.





وجاء ذلك في إطار تنفيذ جامعة طنطا للخطة القومية التي وضعتها الدولة للقضاء على الأمية ، اجتمع الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأعضاء لجنة تنسيق محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة التى تضم كليات التربية والتربية النوعية والآداب والتجارة والحقوق.



