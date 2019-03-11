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وزير الري: مصر لا تقف أمام طموح أي دولة في التنمية بما لا يهدد أمنها القومي

الإثنين 11/مارس/2019 - 06:25 م
صدى البلد
أ ش أ
صرح وزير الموارد المائية والري ، الدكتور محمد عبد العاطي ، بأن هناك جولات عديدة للتفاوض بين الدول المعنية بملف "سد النهضة" من أجل الوصول إلي ما يرضي كافة الأطراف.. مؤكدا أن مصر لا تقف أمام طموح أي دولة في التنمية بما لا يضر حصص الدول في مياه النيل أو يهدد أمنها القومي.

وأضاف وزير الري - خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية برئاسة النائب طارق رضوان اليوم/الاثنين/، لمناقشة خطة وزارة الموارد المائية ودعم التعاون مع دول حوض النيل - أن الوزارة تعمل على الاستفادة من كافة مصادر المياه ، خاصةً الجوفية منها ، واستخدام الأساليب الحديثة في الري.. مشيرا إلى أن هناك قرارا جمهوريا لإنشاء محطات تحلية للمياه ، ومعالجة مياه الصرف الصحي ، كما تجري دراسات تجريبية للزراعة بالمياه المالحة.

وتحدث الوزير عن مجالات التعاون مع إفريقيا لافتا إلى أنها متعددة مثل: الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، والذى لا يمثل ممرا ملاحيا فقط ، بل يعد ممرا للتنمية به طريق سريع ، وخط سكك حديدي ، وشبكة ربط كهربي ، وشبكة نقل معلومات ليخدم التنمية في الدول التي يمر بها، مشيرا إلى أن هناك مشروعا موازيا يربط بين كينيا وإثيوبيا وجنوب السودان لنقل النفط وربط حركة التجارة.

وأكد أن أهمية هذه المشاريع تنبع من خفض تكلفة النقل ، وأن هناك مشاريع للتدريب على الري مع العديد من الدول الإفريقية، لافتا إلى أن الوزارة تصدر نشرة للتنبؤ بالمطر يتم توزيعها على ثماني دول إفريقية كل ثلاثة أيام.

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الشئون الإفريقية ، أهمية التعاون بين اللجنة ووزارة الري لأنها تخص الأمن القومي المصري في المرتبة الأولي، مؤكدا أن مصر تساند تفعيل كافة القرارات التي تقلل من الفاقد المائي بدول حوض النيل.

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