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اقتصاد

خبير اقتصادي: هناك حاجة لإعادة اكتشاف الصناعة بعد أن تراجعت مساهمتها في الناتج المحلي عالميا إلى 17٪

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:10 م
خلال المؤتمر
خلال المؤتمر
أ ش أ
قال الدكتور روهينتون ميدورا مدير مركز الحوكمة الدولية والابتكار في كندا وأستاذ بجامعة تورنتو إن هناك حاجة لما يمكن أن نسميه إعادة اكتشاف الصناعة في القرن الواحد والعشرين بعد أن تراجعت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي على المستوى العالمي من 27٪ عام 1950 إلي 17٪ حاليا، بل وسنحتاج إلي إعادة تعريف ما هي الصناعة في الأساس.

وأوضح ميدورا ، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الخامس والعشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية، أن القيمة المضافة المولدة من الاقتصاد المعرفي تتفوق بدرجة عالية على مثيلتها في الزراعة والخدمات التقليدية والصناعة، لافتا إلى أن نسبة النمو في الأنشطة الاقتصادية المعتمدة على المعارف بكل أنواعها أعلى بكثير من معدل نمو الأنشطة التقليدية.

وأكد أن هيمنة الاقتصاد الرقمي ستفرض إعادة النظر في سياسات ومعايير لا آخر لها مثل السياسة التجارية العالمية وعوائد الاستثمار الأجنبي ونوع الاشارات التي يمكن أن تقود السياسة النقدية ومفهوم رأس المال المخاطر وإعادة هيكلة الوظائف وكذلك إعادة تعريف السياسات الاجتماعية وآليات تطبيقها ، وسيفرض هذا التحول نفسه علي موازنة البحوث والتطوير في كل المؤسسات ، وقد يدفع إلي سرعة خصخصة ما يسمى بالسلع العامة أو ذات المنفعة العامة.

وانتهى الي القول بأن المؤشرات الحالية علي تفوق هذه الدولة أو تلك ليس علامة نجاح ما ، ضاربا المثل بظهور شركات مثل آبل وسامسونج وهواوي في ثلاث دول مختلفة سياسيا وتعليميا واجتماعيا واقتصاديا ، وهو ما يؤكد أن بإمكان الجميع التحرك في الاتجاه ذاته ، وعلي منطقة الشرق الأوسط التنبه إلي أهمية التطوير والابتكار في كل شئون الحياة.

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