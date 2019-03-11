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رياضة

عودة الروح إلى الجسد.. برنامج إيطالي يؤكد رغبة رونالدو في العودة لريال مدريد

الإثنين 11/مارس/2019 - 06:32 م
صدى البلد
القسم الرياضى
كشف برنامج كيو إس في إس الإيطالي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس يرغب في العودة لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

ووفقًا للبرنامج الإيطالي فإن رونالدو لديه حنين للعودة إلى ريال مدريد الذي فاز معه بكل البطولات الممكنة ، في مسيرة استمرت تسع سنوات تقريبًا ، وفاز خلالها بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 4 مرات .

وكان رونالدو قد عبر عن حبه لمدينة مدريد أمس ، وذلك قبل افتتاحه لمركز لزراعة الشعر في مدريد وأكد أنه يفتقد الكثير من الناس في مدريد حيث تكونت عائلته .

يذكر أن تقارير صحفية أكدت أن الفرنسي زين الدين زيدان قد قرر العودة لتدريب ريال مدريد خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري والذي من المتوقع أن تتم إقالته مساء اليوم.

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