استمرار حملات طرق الأبواب وأصل الحكاية بالوادي الجديد

أعلنت نادية عزمي ويصا، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد،اليوم، استمرار فعاليات احتفالية المرأة المصرية "أصل الحكاية"، بقرى ومراكز المحافظة بالمدارس والقطاعات الخدمية والجمعيات الأهلية والزيارات المنزلية واللقاءات الميدانية.



وقالت عزمي ، أن الفرع نفذ حملتي طرق الأبواب ولأني رجل وبرامج التوعية المجتمعية التي تهدف لحث المواطنين على المشاركة في الحملة الرئاسية 100 مليون صحة ومصاحبة الوحدات المتحركة والثابتة وتيسير وصول الوحدات للحالات الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة بأماكن إقامتهم عن طريق أعضاء الفرع والرائدات الريفيات بحملة طرق الأبواب التابعة للمجلس القومي للمرأة.



وأضافت مقررة فرع القومي للمرأة ، إن المبادرات ينفذها الفرع حتى يوم 16 مارس الجاري، وتتضمن تنفيذ عدة فعاليات، حيث جري تنظيم مبادرة "لأني رجل" اليوم بمدرسة الخارجة الثانوية التجارية.



وكان فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، بدأ يوم 2 مارس 2019 تنفيذ مبادرات "أصل الحكاية"، "لأني رجل" و"طرق الأبواب" لخدمة المجتمع المحلي وربات البيوت والتوعية بالقضايا العامة.