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أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:01 م
إطلالات نساء العائلة
إطلالات نساء العائلة الملكية اليوم
رشا عوني
في مهمة رسمية، اجتمع أفراد العائلة الملكية البريطانية اليوم لحضور يوم الكومنولث في دير وستمنستر الذي يعقد بشكل سنوي، بحضور الملكة إليزابيث الثانية، وابنها الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني، وابنيه الأميران ويليام وهاري وزوجاتهما، كذلك حضرت الأميرة كاميلا زوجة تشارلز، وشقيقه دوق يورك.

وتألقت نساء العائلة الملكية اليوم في إطلالات مبهجة وأنيقة جمعت بين الشياكة والألوان في وقت واحد، فتألقت ميجان في إطلالة بالأبيض من تصميم فيكتوريا بيكهام حيث ارتدت فستانا ومعطفا شتويا أوف وايت.

أما الأميرة كيت ميدلتون فاختارت معطفا من خزانتها من تصميم كاثرين ووكر، ارتدته مسبقًا في 2014 أثناء زيارتها لنيوزيلندا، لكنه منحها إطلالة أنيقة ومختلفة وحضورا قويا.

أما الملكة إليزابيث المعروفة بملكة الألوان، فقد اختارت اللون البنفسجي فهي تفضل هذا اللون وتظهر به كثيرًا في إطلالات مختلفة، فاختارت معطفا شتويا باللون الأرجواني مع قبعة بنفس اللون وحذاء وحقيبة بالأسود.

كاميلا زوجة الأمير تشارلز أيضًا اختارت اللون الأرجواني مثل الملكة وتألقت في معطف قطيفة أنيق مع قبعة بنفس اللون ومجوهراتها المميزة.

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أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

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