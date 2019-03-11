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محافظات

اتصالات مع الخارجية للتوصل لجثمان شهيدة الوادي الجديد في حادث الطائرة المنكوبة

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:52 م
شهيدة الوادي الجديد
شهيدة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين
أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه تم التواصل مع السفير ياسر هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، وأن سفارة جمهورية مصر العربية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تتابع بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية كافة الإجراءات المتعلقة بانتشال جثامين ضحايا الطائرة الإثيوبية ونقلها إلى العاصمة أديس أبابا.

وقال إن الخارجية المصرية تتابع باهتمام بالغ كافة التفاصيل وآخر المستجدات لتسهيل الإجراءات لنقل جثامين الضحايا المصريين ممن كانوا على متن الإثيوبية المنكوبة ومن بينهم الدكتورة الباحثة دعاء عاطف عبدالسلام ابنة محافظة الوادى الجديد، وسوف تقوم سفارة جمهورية مصر العربية في أديس أبابا بالعمل على استصدار شهادات الوفاة للضحايا بالتنسيق مع الجهات الإثيوبية المعنية.

وتسود حالة من الحزن بين أهالي الوادي الجديد بعد وصل نبأ وفاة الدكتورة دعاء عاطف عبدالسلام إحدى الضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة، والتي كانت في طريقها للقيام برحلة علمية وحضور دورة تدريبية في دولة كينيا.

يذكر أن الخطوط الجوية الإثيوبية أعلنت أمس، عن تحطم طائرة تابعة لها، كانت في طريقها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وعلى متنها 157 راكبًا من ضمنهم طاقم الطائرة، جميعهم لقوا مصرعهم حيث تحطمت الطائرة قرب بلدة "بيشوفتو" التي تقع على بعد نحو 62 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من أديس أبابا،وكان من بين ركاب الطائرة 10 أشخاص من 4 جنسيات عربية مختلفة من بينهم 6 مصريين و2 مغربيين وسوداني ويمني بالإضافة إلى 7 من بريطانيا و7 أمريكان.
اتصالات مع الخارجية للتوصل لجثمان شهيدة الوادي الجديد في حادث الطائرة المنكوبة
اتصالات مع الخارجية للتوصل لجثمان شهيدة الوادي الجديد في حادث الطائرة المنكوبة

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