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برلمان

النواب يوافق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين الحكومة المصرية والأوزبكستانية

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:11 م
صدى البلد
ماجدة بدوى
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند بتاريخ 5/9/2018.

جاءت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

وأوضحت اللجنة أن الاتفاق يأتي في إطار التنسيق بين مصر وأوزبكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، فضلا عن زيادة فرص التبادل التجاري.

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