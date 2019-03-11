كيف خطط مهربون لتهريب أكبر كمية سلاحف في تاريخ المطارات الدولية؟

خطط بشكل متقن عدد كبير من المهربين، لنقل كمية كبيرة من السلاحف إلى الفلبين، برقم يتجاوز تقديرًا المليون جنيه مصري، وذلك لبيعها في السوق الذي يتعطش لهذه الحيوانات، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الدولية.



قالت سلطات مطار نينوي أكينو الدولي في الفلبين إنها تمكنت من الإيقاع بعملية كبيرة كانت تجري لتهريب سلاحف داخل البلاد.



وتقدر قيمة السلاحف بنحو 66 ألف جنيه استرليني، حيث تم نقلها على متن رحلة جوية من هونج كونج بواسطة راكب من الفلبين.



وعثرت السلطات على 1529 سلحفاة حية ملفوفة بشريط لاصق ومخبأة داخل حاويات بلاستيكية مدفونة بين الملابس في حقائب.



وذكرت السلطات أن السلاحف هي لأصناف نادرة ومحمية بما في ذلك سلاحف نجمية وسلاحف حمراء.