وزير المالية: حوالي 75% من إيرادات الدولة ضرائب.. فيديو

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن إيرادات الدولة يتم تحصيل 75% منها عن طريق الضرائب والباقى من قناة السويس وشركات القطاع العام وغيرها من الرسوم المتنوعة.



وأوضح "معيط" فى حواره لبرنامج "بالورقة والقلم"، على قناة "تن" أنه إذا كانت إيرادات الدولة على سبيل المثال 1000 مليار جنيه كاملة، فإن مساهمة الضرائب فيها ستكون حوالى 750 مليار جنيه.



وأضاف أن التحصيل بلغ هذا العام نحو 770 مليار جنيه من الضرائب والباقى من الموارد الأخرى.

