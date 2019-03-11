اشتباكات وخناقة شوارع مع جولدي تقتل فرحة البنك الأهلي بالصعود للترقي.. فيديو

شهدت مباراة فريق كرة القدم الأول بنادي البنك الأهلي ومنافسه جولدي أحداث عنف واشتباكات بين اللاعبين والأجهزة الفنية وذلك عقب انتهائها لصالح الفريق الأحمر بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب النصر القاهري ليحصد تذكرة الصعود لدوري الترقي بالقسم الثالث المؤهل لدوري الممتاز ب.



وجاء الهدف في الدقيقة ٩٣ من عمر اللقاء عن طريق اللاعب عمرو عزت ليقود فريق البنك الأهلي إلي دورة الترقي، ويعلن الحكم محمود البنا انتهاء المباراة ومع اشتعال المدرجات فرحا بصعود الفريق حتى قام أحد اللاعبين بتوجيه السبباب إلى لاعبي فريق جولدي.



واستمرت الاشتباكات بين اللاعبين والأجهزة الفنية حتى تدخل رجال الأمن وأخلوا ملعب النصر القاهري الذي استضاف اللقاء.



جدير بالذكر أن المباراة الفاصلة جاءت على خلفية أحداث مشاركة لاعب موقوف من فريق التصنيع بعد الفوز على فريق البنك وتأهل جولدي بالنقاط حتى تم إثبات الواقع وهبط التصنيع.