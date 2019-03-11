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وزير المالية: 541 مليار جنيه قيمة فوائد ديون هذا العام.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:21 م
وزير المالية
وزير المالية
أيمن سيد
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن 541 مليار جنيه هو قيمة فوائد ديون هذا العام، بالإضافة إلي 276 قيمة أقساط ديون.

وأضاف "معيط"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، أنه لأول مرة نقوم بتغطية مصروفاتنا هذا العام، ما عدا 4 ملايين جنيه فقط.

وأوضح "معيط" فى حواره لبرنامج " بالورقة والقلم " أن وزارة المالية تقوم بخفض الاقتراض، وتراجع الدين حتى يشعر المواطنون بنتائج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع "معيط" أن "الاقتصاد يتعافى والإيرادات تتحسن تدريجيًا وشعور المواطنين بالتحسين هي مسألة وقت".

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