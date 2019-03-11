كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

استقبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد بالأحضان في مقر وزارة النقل بمدينة نصر، بعد أداء الأخير اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ظهر اليوم بمقر رئاسة الجمهورية.



واجتمع "عرفات" و"الوزير" لبحث العديد من الملفات المتعلقة بقطاع النقل في الوزارة، والتعرف على المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا في كافة قطاعات النقل التي تخدم المواطن المصري، وبحثا خلال الاجتماع تحقيق مفهوم النقل المستدام، الذي سينعكس إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة وأن العمل سيكون على مدار الساعة في كافة قطاعات النقل بسواعد كل العاملين بالوزارة بكافة قطاعاتها وهيئاتها لتحقيق طفرة كبيرة تنعكس إيجابيا على المواطن المصري والاقتصاد القومي ليكون النقل هو قاطرة التنمية.



وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن مرفق السكك الحديدية مرفق حيوي هام ينقل ملايين الركاب يوميا وسيتم التركيز خلال الفترة القادمة على استكمال مشروعات تحديث وتطوير السكك الحديدية من تحديث الإشارات، وتطوير المزلقانات والمحطات والبنية التحتية وتوريد عربات جديدة للركاب والبضائع.



وأضاف أنه سيتم تنفيذ برنامج شامل لتأهيل العنصر البشري باعتباره أحد أهم العوامل المؤثرة في نجاح المنظومة مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة في كافة قطاعات هذا المرفق الحيوي وفق إستراتيجية شعارها: "لا تهاون أو تقصير في كل ما يتعلق بعوامل السلامة والأمان للركاب ولمسير القطارات وكذلك فيما يتعلق بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب" ليكون المواطن المصري على موعد مع سكة حديد بشكل متميز منتصف 2020.