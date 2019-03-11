التموين: أصحاب المصالح تتعارض مع توصيل الدعم لمستحقيه.. فيديو

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الجميع كان يطالب بتوصيل الدعم لمستحقيه، موضحًا أن الوزارة عندما تتحرك فى تنفيذ ذلك يظهر أصحاب المصالح وتتعارض توجهاتهم مع تنفيذ ذلك.



أضاف خلال حواره على التلفزيون المصري، أن هناك مواطن يستخدم كهرباء بمبالغ تتجاوز الـ 1000 جنيه هل يعقل أن يحصلون على دعم تموينى بـ 200 جنيه.



وأشار إلى أن هناك قواعد واضحة تم وضعها لتوصيل الدعم لمستحقيه ولم نجد اختلاف عليها من لجنة العدالة الاجتماعية، منها المواطن الذي يدفع 1250 جنيها فى الشهر كهرباء سيتم منع الدعم التموينى عنه، والمواطن الذى يستخدم فاتورة تلفون بـ 1000 جنيه فى الشهر، يتم منع الدعم عنه.



كشف أن المواطن الذي يدفع مصاريف مدارس أجنبية تتجاوز 30 ألف جنيه فى العام، والذى يمتلك عربات فاخرة.

