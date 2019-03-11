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تعليم

وفد من أكاديمية ڤولجاجراد الروسية يشارك في دورة تدريبية بجامعة المنصورة

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:59 م
وفد الأكاديمية الوطنية
وفد الأكاديمية الوطنية لبڤولجاجراد
همت الحسينى
استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وفد الأكاديمية الوطنية الرئاسية بمدينة ڤولجاجراد الروسية للإدارة العامة لتفعيل الاتفاقية المبرمة مع كلية التجارة جامعة المنصورة وحضور الدورة التدريبية التى تنظمها كلية التجارة.

رأس الوفد الروسي البروفيسور اندريا ايجورف عميد كلية الحقوق بالأكاديمية الوطنية الرئاسية، والدكتورة ناتليا بولتوفا قسم الاقتصاد والدكتورة إكاترينا استبانوفا مسئول العلاقات الدولية و6 طلاب من الأكاديمية ومعيد من قسم الاقتصاد.

وحضر اللقاء الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة، الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق، الدكتور طارق غلوش وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد إبراهيم السرجانى مسئول الملف الروسى ىمكتب العلاقات الدولية ومنسق الاتفاقية و6 طلاب من كلية التجارة ومعيد من قسم الاقتصاد.

وتأتى الزيارة فى إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين جامعة المنصورة والأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد والإدارة العامة منها تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وتفعيل برامج تعاون مشتركة، وإلقاء المحاضرات لنقل الخبرات وتعظيم الاستفادة من التنوع المعرفي، والتنسيق لإنشاء معهد الإدارة العامة وإعداد القيادات.

ومن المقرر أن يقوم وفد الأكاديمي الوطنية الروسية بزيارة لكلية الحقوق للتعرف على البرامج التعليمية لعقد برامج تعليمية مشتركة فى القانون.
وفد من أكاديمية ڤولجاجراد الروسية يشارك في دورة تدريبية بجامعة المنصورة
وفد من أكاديمية ڤولجاجراد الروسية يشارك في دورة تدريبية بجامعة المنصورة
وفد من أكاديمية ڤولجاجراد الروسية يشارك في دورة تدريبية بجامعة المنصورة
وفد من أكاديمية ڤولجاجراد الروسية يشارك في دورة تدريبية بجامعة المنصورة
وفد من أكاديمية ڤولجاجراد الروسية يشارك في دورة تدريبية بجامعة المنصورة

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