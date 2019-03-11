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دلالات السكون في وجه إخناتون معرض بفنون المنيا .. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:20 م
صدى البلد
ايمن رياض
افتتح الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض "دلالات السكون في وجه اخناتون" والذي أقيم برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، للفنان الدكتور أحمد عبد الوهاب الاستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، وذلك بقاعة عبد السلام الشريف بكلية الفنون الجميلة.

حضر الافتتاح الدكتور محمد إبراهيم هاشم عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور رأفت منصور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب عبدالله يوسف، رئيس قسم النحت، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية.

وأشار الدكتور "جلال"، أن معرض الفنان أحمد عبد الوهاب يهدف تنظيمه إلى نشر ثقافة الفن المعاصر، ونقل خبرات النحاتين المعروفين دوليًا للطلاب والدارسين بالكليات الفنية، وكذلك تكريمًا للفنان كأحد رواد الفن المعاصر، مشيرًا بأن المعرض سيستمر في فتح أبوابه للزائرين لمدة 12يومًا، لمشاهدة أعمال الفنان بالمعرض التي تضم 46 عمل تصويري و11 قطعة نحتية.

وأضاف الدكتور رأفت منصور أن الفنان أحمد عبد الوهاب، من العلامات الفنية في مصر والوطن العربي والعالم، وتفردت أعماله بأسلوب متميز واتجاه خاص نتاج دراسته للفن المصري القديم وإعادة صياغته في أعمال فنية معاصرة.

يذكر ان الفنان أحمد عبد الوهاب حصل علي العديد من الجوائز المحلية والدولية، وشغل العديد من الوظائف والمهن، منها استاذًا ورئيسًا لقسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، ثم وكيلًا للكلية.

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