مجلس النواب يوافق على اتفاق لتطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم "الاثنين" برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضا لمصر تبلغ قيمته 350 مليون يورو، والموقع في فيينا بتاريخ 18/12/2018.



جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية، في الجلسة العامة اليوم، بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.



وأوضحت اللجنة أن الاتفاق يستهدف تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة على مدى طويل من أجل زيادة سعة النقل بما يخفف من الاختناقات المرورية، لافتة إلى أن مدة سريان القرض 20 عاما من تاريخ سحب كل شريحة من شرائح القرض.