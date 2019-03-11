تكريم تعليم جنوب سيناء ببرنامج المعلمون أولا .. صور

كرم الدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين والدكتور أحمد حشيش مدير عام الإدارة المركزية لإعداد القيادات وعبدالرحيم شاش مدير إدارة برنامج المعلمون أولا، محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء .



وذلك خلال مؤتمر البرنامج بمبنى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية على ما أنجزه تعليم جنوب سيناء من سرعة إرسال البيانات والتعاون المثمر بين البرنامج وتعليم جنوب سيناء للتجهيز للمستهدفين بالبرنامج من معلمي ومعلمات جنوب سيناء .



شارك بالحضور وحيد عزمي منسق البرنامج بجنوب سيناء وزكي العفيفي مدير إدارة التخطيط والمشروعات .



ومن جانبه أشاد ببرنامج لتحقيقه تأثيرا إيجابيا على التعليم في جميع أنحاء مصر حيث استهدف البرنامج على مستوى الجمهورية 14 ألف مدرسة وأكثر من 300 ألف معلم .



وأثنى عقل على خطوات الإصلاح في تطوير التعليم التي تهدف لتعليم أفضل لمستقبل أبناء مصر .