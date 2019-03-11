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التموين: قبول تظلمات 240 بطاقة من أصل 8 آلاف.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:20 م
بطاقة تموين
بطاقة تموين
البهى عمرو
قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرسائل التي تظهر على بون صرف التموين تكون بغرض التنبيه لفترة التظلم.

وأضاف خلال حواره على التلفزيون المصري، أن الوزارة تلقت تظلمات من 34 ألف رقم قومى بمعدل 8 آلاف بطاقة تظلم، وكشف أنه تم قبول حوالي 240 تظلما.

واشار إلى أن الوزارة تقوم بدعم الفئات الاكثر احتياجًا و وتعمل على تحقيق عدالة اجتماعية في المجتمع وسنقوم بإضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجًا.

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