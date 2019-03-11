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رياضة

مدرب المنتخب الوطني يصدم عبد الله السعيد ورمضان صبحي

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:11 م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
محمد سمير
قال تيتو جارسيا مدرب المنتخب المصري، إن عبد الله السعيد نجم بيراميدز، من أفضل لاعبي الدوري المصري، لكن طريقة لعبه لا تناسب الفراعنة في الوقت الحالي.

ويستعد المنتخب المصري للدخول في معسكر مغلق، خلال الشهر الجاري، يتخلله خوض مباراتين أمام النيجر بتصفيات أمم أفريقيا، ونيجيريا وديًا.

وأضاف مدرب الفراعنة في تصريحات تلفزيونية "أرقام عبد الله السعيد تتحدث عنه، لكنه يلعب في المركز رقم 10 كصانع ألعاب، وهي طريقة لا تناسب أسلوب لعب المنتخب المصري".

وحول تصريحات نادر شوقي وكيل رمضان صبحي، بأن اللاعب لا ينضم للمنتخب لأسباب غير فنية، أوضح جارسيا أنه يتمنى أن يعلن وكيل اللاعب، عن الأسباب الحقيقية.

ونوه جارسيا: "أي لاعب يستبعد من الفراعنة يكون لسبب فني، ورمضان صبحي خارج حسابات الجهاز الفني للفراعنة في الوقت الحالي".

وأشاد جارسيا بعلاقة لاعبي الزمالك والأهلي في المنتخب المصري، مؤكدًا أن هناك حالة حب وانسجام بين جميع اللاعبين.

وأكد مدرب الفراعنة أن الجهاز الفني أصر على اختيار نفس عدد اللاعبين من الأهلي والزمالك، لتحقيق العدالة بينهما، خاصة أن المعسكر سيكون قبل مباراة القمة التي ستقام بينهما نهاية مارس الجاري.

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