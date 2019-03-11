وزير سابق يكشف تفاصيل حواره مع السفيرة الأمريكية بعد استقالته من حكومة الإخوان

كشف المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، تفاصيل حوار دار بينه وبين السفيرة الأمريكية قبل 30 يونيو بأسبوعين؛ قائلا: "أثناء حديثي مع السفيرة الأمريكية قبل 30 يونيو تفاجأت بمدى اهتمامها بوجود الإخوان في حكم مصر، معتبرة ذلك أمر مهم لها".



وتابع "محمود"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"؛: "سألتني السفيرة لماذا استقلت من وزارة الإخوان وأجبتها بأني مختلف معهم في كل شىء ولكنها أصرت أنه التنظيم الوحيد المنظم الذي يستطيع حكم مصر وإلا البديل السلفيين وهم أسوأ من الإخوان على حد قولها".



واستطرد: "سألتني السفير الأمريكية ماذا تتوقع في 30 يونيو فأجابتها أن الشعب سينزل ضد مرسي ولكنها لم ترحب بهذا الحديث وقالت إنه أمر مستبعد وأكدت للسفيرة الأمريكية أن الإخوان لا يمثلون 10% من الشعب المصري، مؤكدًا أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أصيبت بصدمة بعد ثورة 30 يونيو؛ لأن مخططهم فشل رغم نجاحه في كافة الدول المجاورة لمصر".