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وزير المالية: نستهدف تحقيق نمو 6.1% في الموازنة العامة الجديدة..فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:23 م
وزير المالية
وزير المالية
أيمن سيد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يستهدف تحقيق نسبة معدل نمو 6,1% في الموازنة العامة الجديدة.

أضاف "معيط"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"،اليوم ، أن 10 دول في العالم فقط هي التي تحقق هذه النسبة في النمو.

أوضح "معيط"، أن مصر تشهد استثمار إنتاجي حقيقي يستهدف تأمين البلاد، وخير دليل علي ذلك المدن الجديدة وشبكة الطرق والكهرباء.

وأشار "معيط"، إلى أن صندوق النقد الدولي يرى أن مصر من أكبر معدلات النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتًا إلى أنه يجب أن نحافظ على هذا النمو من خلال عدة إصلاحات هيكيلية.

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