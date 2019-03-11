ماي تسافر إلى ستراسبورج لكسر الجمود بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

ذكرت محطة سكاي نيوز التلفزيونية اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤولين بمكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن ماي ستسافر إلى ستراسبورج في محاولة لكسر الجمود في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وستطرح ماي اتفاق الانفصال على نواب البرلمان غدا الثلاثاء مجددا بعدما رفضوه بأغلبية ساحقة في يناير.



وقالت بيث ريجبي المحررة بالمحطة التلفزيونية في تغريدة على تويتر "من المفترض أن تحصل رئيسة الوزراء على شيء لإنقاذ التصويت غدا. وكما يشير مصدر بالحكومة، فإن خسارة كبيرة مثل المرة الماضية ستكون ’حرجة’ بالنسبة لماي".