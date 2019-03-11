رئيس العلوم الصحية: مستعدون لكتابة تعهدات للأطباء لضمان حقوقهم

أكد أحمد الدبيكي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحة، أن هناك مشروع قانون جديد لتطوير كليات العلوم الصحية والطبية، ويسمح لهم بالحصول على شهادة البكالوريوس، وجعلهم أخصائيين في مجالهم.



وقال "الدبيكي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن العلوم الصحية والطبية، مستعده لكتابة تعهد للأطباء بعدم أخذ مكانهم أو التحايل علي وظائفهم، وضمان حقوقهم، لأنهم بالفعل لهم اعمالهم، مضيفًا أنه لا يجب أن ننتظر موافقة من الطبيب على فتح معمل أو مركز للعلاج.



وشدد نائب رئيس الاتحاد، على أن مشروع القانون لا يسمح لأخصائي العلوم الصحية والطبية بتشخيص حالة أو كتابة الدواء للمريض.



وأوضح رئيس النقابة العامة، أن جميع المهن الطبية يصدر لها ترخيص لمزاولة المهنة وكل فئة لها سجلها الخاص بها بداية من التمريض والفنيين الصحيين والصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي، وهؤلاء جميعا لهم عملهم كأحد أعضاء الفريق الطبى فى مصر بل وفى العالم كله.



وأشار الدبيكي إلى أن ما يحدث من تطوير للمعاهد الفنية الصحية بإنشاء كليات العلوم الطبية أو الصحية هو تطور حقيقى وحدث فى كل الدول العربية والأوروبية، بينما مازلنا نحن محلك سر بسبب إصرار البعض على خلط الأمور.