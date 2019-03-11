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رياضة

خاص لصدى البلد.. مذيع إسباني يؤكد عودة زيدان إلى ريال مدريد ويكشف تفاصيل عقده

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:16 م
صدى البلد
القسم الرياضى
أكد فيسينتي ازبيتارتي الصحفي براديو إسبانيا موافقة زين الدين زيدان على العودة لتدريب نادي ريال مدريد رسميًا، بعد مفاوضات دامت أسبوعين مع إدارة النادي.

وقاد زيدان ريال مدريد للفوز بـ 3 بطولات متتالية لدوري أبطال أوروبا، والفوز بالليجا الإسبانية موسم 2016-2017، لكنه قرر الاستقالة من تدريب الفريق مطلع الصيف الماضي.

وقال أزبيتارتي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "نعم إنه أمر رسمي، زيدان سيصبح مدربًا لريال مدريد، الإعلان الرسمي مساء اليوم بعد اجتماع مجلس الإدارة، وسيوقع عقدًا يمتد لعام 2022، زيدان وضع شرطًا وحيدًا لعودته وهو الصلاحيات الكاملة لإعادة بناء الفريق".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث حاليًا في الدوري برصيد 51 نقطة، وخرج من بطولتي دوري أبطال أوروبا ، وكأس ملك إسبانيا في أسبوع واحد ، مما أثار استياء الجماهير وإدارة النادي الملكي ، لتقرر التفاوض مع زيدان والذي وافق بدوره على العودة لقيادة الفريق.

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