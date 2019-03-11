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أخبار العالم

#لا_لروحاني_في_العراق .. العراقيون يرفضون زيارة الرئيس الإيراني.. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:14 م
الرئيس الإيراني حسن
الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره العراقي برهم صالح
حسام رضوان
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من العراق هاشتاج #لا_لروحاني_في_العراق ، وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى البلاد.

حيث رفض المغردون محاولات النظام الإيراني للهيمنة على بلاد الرافدين، وأكد الكثير منهم أن العراق عربي وسيظل عربيا.

وبحسب قناة "العربية" السعودية، حذر مراقبون من الاتفاقيات التي من المتوقع إبرامها، والتي تصب في مصلحة إيران على حساب المصالح العراقية.

وتحاول إيران تدعيم نفوذها المتزايد في العراق لمواجهة ضغوط العقوبات الأمريكية، التي تهدف إلى عزل إيران اقتصاديا، ومواصلة دورها الإقليمي الخبيث.

ومن المتوقع أن تكتوي بغداد بنيران العقوبات الثانوية لواشنطن، في مقابل دعمها المعلن لطهران.
#لا_لروحاني_في_العراق .. العراقيون يرفضون زيارة الرئيس الإيراني.. صور
#لا_لروحاني_في_العراق .. العراقيون يرفضون زيارة الرئيس الإيراني.. صور
#لا_لروحاني_في_العراق .. العراقيون يرفضون زيارة الرئيس الإيراني.. صور
#لا_لروحاني_في_العراق .. العراقيون يرفضون زيارة الرئيس الإيراني.. صور
#لا_لروحاني_في_العراق .. العراقيون يرفضون زيارة الرئيس الإيراني.. صور
#لا_لروحاني_في_العراق .. العراقيون يرفضون زيارة الرئيس الإيراني.. صور

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