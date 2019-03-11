خبير: مبادرة أبو العينين تؤكد دعم رجال الأعمال الشرفاء للتنمية في بلادهم

أشاد الدكتور تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، بمقترح رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ونائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني بإنشاء منطقة صناعية يابانية بمصر، منوها بأن هذه المبادرة تؤكد الحس الوطني وحرص رجال الأعمال الشرفاء علي دعم التنمية في وطنهم.



وقال "ممتاز" في تصريحات لـ"صدي البلد" إن مبادرة "أبو العينين" ستساهم في تشجيع الدول الأجنبية على إنشاء مناطق استثمارية لكل دولة بمصر ويزيد من فرص المنافسة وتشجيع بيئة الاستثمار وزيادة فرص التصنيع المحلي علي أرض مصر مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل والاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير القطاع الإنتاجي.



وأضاف أن مبادرة "أبو العينين" ستلقي مزيدا من المتطلبات على الحكومة لتوسيع دائرة التعامل الرقمي لتأسيس الشركات وإنهاء التراخيص إلكترونيا والعمل على إنهاء البيروقراطية وتيسير بيئة الأعمال.



كان رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أطلق مقترحا لإنشاء منطقة صناعية يابانية بمصر، معتبرا أن تلك المنطقة ستعزز من حجم الإنتاج وتعظيم سبل الاستفادة من الخبرات اليابانية بمصر.