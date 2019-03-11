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أصل الحكاية

أبرزها وفاته وسداده ديون مصر.. حكاية عادل إمام مع الشائعات مسلسل والعرض مستمر

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:52 م
الفنان الكبير عادل
الفنان الكبير عادل إمام
كتب : محمد الصاحى
يبدو أن النجاحات الكبيرة التي حققها الفنان عادل إمام في مسيرته الفنية، والتي جعلته أحد أهم الفنانين العرب، كما كانت لها إيجابياتها كانت لها سلبياتها على المستوى الشخصي وحياة الفنان عادل إمام والتي لم يسلم من تداعيات تلك الشهرة على مدار السنوات.

الفنان الذي قدم خلال مسيرته الفنية مئات الأعمال الفنية ما بين سينمائية ومسرحية ودرامية، وأحد أكثر الوجوه الفنية تواجد على الشاشة خاصة في ساحة النجومية، استطاع أن يغير من جلده الفني لأكثر من مرة حتى يظل على عرش النجومية، والذي يتربع عليه منذ أكثر من 40 عاما، لم تترك الشائعات فرصة للنيل منه.
أبرزها وفاته وسداده
وعلى مدار الأيام الماضية، تعرض الفنان عادل إمام لموجة عاتية من الشائعات، حول تردي حالته الصحية، وإصابته بوعكة صحية شديدة لزم بسببها الفراش، وتسببت في وقف تصوير مسلسله الجديد "فلانتينو" المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

أهمية الفنان عادل إمام كقيمة فنية كبيرة، جعلت الشائعة تنشر بسرعة كبيرة، خاصة وأن متابعية يترقبون أخباره، وهو ما دفع أسرة الفنان عادل إمام لنشر بيان تنفي فيه صحة تلك الشائعة، وطمأن نجله المخرج رامي إمام جمهور الفنان الكبير بمقطع فيديو تم نشره على موقع التواصل "فيس بوك" خلال تصوير الفنان عادل إمام أجزاء من مسلسله الجديد اليوم.
أبرزها وفاته وسداده
لم تكن شائعة إصابة الفنان عادل إمام بوعكة صحية كبيرة هى أول الشائعات التي تعرض لها الفنان الكبير خلال مسيرته الفنية، فقد سبق وتعرض للعديد من الشائعات والتي كان من بينها، شائعة سداده لديون مصر، والتي انتشرت خلال تصوير الفنان الكبير لمسرحية "الواد سيد الشغال" بالتزامن مع إحدى الحملات التي كانت منتشرة في تلك الفترة تطالب المصريين بالتبرع لسداد ديون مصر.

الكثير من مروجي الشائعات لم يتوقفوا في تلك الفترة عن ترويج شائعة سداد الفنان عادل إمام لديون مصر، حتى روجوا وضع صورة الفنان عادل إمام على الجنيه، تنفيذا لشرطه الذي اشترطه قبل سداده لديون مصر.
أبرزها وفاته وسداده
ومنذ عام 2011 وحتى الآن لا يخلو عام من انطلاق شائعات حول راتب عادل إمام وأجره في المسلسلات التي يؤديها، إلا أن الشائعات التي كانت تزعجه كثيرا هي الموجهة لصحته وحياته، حتى شهدت تلك الفترة ترديد شائعة وفاة الفنان الكبير 4 مرات، والأمر الذي يدفع أسرة الفنان الكبير للخروج ببيان لنفي تلك الشائعات.

اللطيف في تلك الشائعات تعامل الفنان عادل إمام معها بطريقة كوميدية، حتى أنه خلال نفيه إحدى الشائعات حول وفاته، أنه نفاها قائلا: "لما أموت هابقى أبلغكم بنفسي"، وغير ذلك في رده على إحدى الصحف المصرية بعد سؤاله حول شائعة وفاته، قائلا: "انتوا بتكلموني ليه مش المفروض أنا مت".

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