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ما لا تعرفه عن قرية الجمال في السعودية.. جناح خاص للفولكلور الشعبي المصري

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:30 م
قرية الجمال في السعودية
قرية الجمال في السعودية
محمد علي
تواصل قرية الجمال السعودية أنشطتها في إطار مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الذي يقام في شمال شرق الرياض، وفق ما ذكرت صحيفة أراب نيوز.

ينقسم موقع المهرجان العملاق إلى أقسام، بما في ذلك منطقة تجارية وحديقة صحراوية ومركز قروي حيث تتوفر الأنشطة الترفيه والأحداث الثقافية والطعام التقليدي والحرف اليدوية.

وتستقبل قرية الجمال السعودية عددًا كبيرًا من الزوار.

ويقدم جناح خان الخليلي الفولكلور المصري الشعبي، في حين يوثق جناح رجل الصحراء الحياة في شبه الجزيرة العربية.

وهناك أيضا أجنحة السيارات الكلاسيكية والألعاب القديمة.

يستقطب جناح أكاديمية العارضين معظم الزوار الراغبين في مشاهدة العروض السعودية الأصيلة.

ترحب القرية بالزوار من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، طوال المهرجان، الذي أعاد تنشيط السياحة في المنطقة الصحراوية التي شكلت جزءا من الطرق التجارية التقليدية.

على هامش المهرجان، يعرض متحف الجمال تاريخ الحيوانات في البلدان الإسلامية والعربية.

يضم المتحف لمحة عامة عن سلالات الجمال، بالإضافة إلى لوحات ورسومات مصنوعة من شعر الحيوان.

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