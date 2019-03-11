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الرئاسة: دعم حكومي لتطوير السكة الحديد.. وسيتم تحديث القطاع بشكل كامل

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:32 م
إجتماع الرئيس السيسى
إجتماع الرئيس السيسى مع وزير النقل كامل الوزير
حمزة شعيب
كشف السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل اجتماع وزير النقل كامل الوزير مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لبحث تطوير السكة الحديد، قائلا:" تكليفات الرئيس كانت بضرورة تطوير شبكة السكة الحديد واتباع أعلى معايير الأمن والسلامة للمواطنين".

وأضاف "راضى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"،: "الوزير كامل تلقى كل الدعم خلال اجتماع اليوم من أجل تطوير منظومة السكة الحديد وتحديث القطاع بشكل كامل".

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن السفير الياباني بالقاهرة، ممثلًا عن حكومة بلاده، نقل دعوة شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20، التي تتولى اليابان رئاستها حاليًا والمنتظر عقدها بمدينة أوساكا اليابانية خلال العام الجاري.

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