الزوراء يكتسح الوصل بخماسية.. والاتحاد يخسر من الوحدة في دوري أبطال آسيا

اكتسح فريق الزوراء العراقي ضيفه الوصل الإماراتي بخماسية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا.



افتتح سامال سعيد مهرجان الأهداف بهدف أول في الدقيقة 22 ، وأضاف زميله علاء عباس الهدف الثاني في الدقيقة 36 ، وأكمل الوصل المباراة منقوص العدد بعد طرد لاعبه فابيو دي ليما في الدقيقة 39 .



وفي الشوط الثاني عاد علاء عباس ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 51 ، وعزز مهند عبدالرحيم تقدم الزوراء بهدف رابع في الدقيقة 75 ، وأنهى حسين جويد مهرجان الأهداف بهدف خامس في الدقيقة 84 عن طريق ضربة جزاء.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الزوراء للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة ، بينما توقف رصيد نادي الوصل عند 3 نقاط في المركز الثاني.



وفي المجموعة الثانية ، تعرض الإتحاد السعودي لخسارة مذلة من نظيره الوحدة الإماراتي، بعدما خسر أمامه بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات نفس الجولة.



افتتح محمد المنهالي التسجيل للوحدة في الدقيقة 16 ، وأضاف زميله ليوناردو دي سوزا الهدف الثاني في الدقيقة 52 ، وقلص ناصر الشمراني الفارق للإتحاد بهدف أول في الدقيقة 56 ، وفي ظل سعيهم لتعديل النتيجة ، أحرز إسماعيل مطر الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة 80 ، وعاد دي سوزا ليطلق رصاصة الرحمة ويضيف الهدف الرابع في شباك الإتحاد في الدقيقة 90 ، لتنتهي المباراة بفوز الوحدة برباعية.



وبتلك النتيجة حصد الوحدة أول 3 نقاط له في المجموعة وضعته بالمركز الثاني ، بينما توقف رصيد الإتحاد عند النقطة الثالثة في المركز الثالث بفارق الأهداف.