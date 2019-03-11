وزير المالية: ماكنش معايا عملة أجنبية اشترى القمح ودواء فيروس C .. فيديو

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الشعب المصري تحمل الكثير من أجل إنقاذ البلد، التى تسير الآن على الطريق الصحيح.



وأضاف "معيط"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، أنه مرت عليه أيام خلال السنوات الماضية لم يكن لديه العملة الأجنبية التي تمكنه من شراء الدواء أو القمح.



وتابع "معيط" قائلا: "ماكنش معايا عملة أجنبية أجيب دواء فيروس سي للمواطنين، محدش فينا فكر لو الدنيا مكنتش اتظبطت كنا هنبقى فين".



وأوضح "معيط" "أنه تم رفع اسم مصر من قائمة الدول المضطربة اقتصاديا، عقب تحسن أحوالها الاقتصادية".