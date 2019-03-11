لا تسمع الموسيقى قبل النوم أبدا.. قد تصيبك بصمم دائم

أعلن قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى في تايوان مؤخرًا عن حالة تلميذ أصيب بالصمم بعد أن خلد للنوم أثناء استماعه إلى الموسيقى بواسطة سماعات الأذن، وفق ما ذكر موقع يو بي آي.



وسقطت إحدى سماعات الأذن أثناء نومه، لذلك أثر الصمم على أذن واحدة فقط.



أوضح الأطباء أنه تعافى تدريجيا بعد دخوله المستشفى لمدة 5 أيام، لكنه في الوقت ذاته ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من أعراض مشابهة لطلب المساعدة الطبية في أقرب وقت.



وقال الدكتور هويجي إنه على الرغم من أن بعض الناس يرتدون سماعات الأذن لساعات متواصلة يوميا دون التعرض لصمم مفاجئ، فإن فعل الشيء نفسه أثناء النوم يكون أكثر خطورة.

