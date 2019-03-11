شاعر يعترض على مسلسل وبينا ميعاد لـ رانيا يوسف

نشر الشاعر الغنائي خالد تاج الدين تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعترض فيه على اسم مسلسل "وبينا ميعاد" والمقرر عرضه ضمن سباق رمضان المقبل.



ونشر تاج الدين صورة البوستر الدعائي للمسلسل والذي يحمل صورة رانيا، وعلق قائلًا: " مفيش إبداع يعني ؟! مش عارفين تختاروا اسم من خيالكم مالكم بخيال الناس وبينا ميعاد رانيا يوسف".



يذكر أن الشاعر خالد تاج الدين كتب أغنية للمطرب عمرو دياب تحمل اسم "قصاد عيني" والتي تقول بدايتها "وبينا ميعاد لو احنا بعاد" وهي ضمن أغنيات ألبوم "ليلي نهاري" إنتاج عام 2004.



المسلسل كان يحمل اسم "ملايكة إبليس"، وتم تغييره بسبب اعتراض الأزهر، واستقر صناع العمل على اسم "وبينا ميعاد".



مسلسل "وبينا معاد" بطولة رانيا يوسف، غادة عادل، إيمان العاصي، محمد جمعة، سلوى خطاب، وأحمد داود، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسي.