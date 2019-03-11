ارتفاع مبيعات السلاح الإسرائيلي.. وخسائر بالشرق الأوسط بسبب الخلاف مع تركيا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، إن إسرائيل احتلت المرتبة الثامنة في الترتيب العالمي لحجم الصادرات الأمنية والعسكرية.



وذكرت صحيفة جلوبس الاقتصادية أن مبيعات السلاح الإسرائيلية تزايدت بمعدل 50% مقابل السنوات الخمس التي سبقتها، بحسب تقرير معهد سيبري السويدي، الذي يرصد مبيعات السلاح على مستوى العالم.



وأوضح التقرير أن أكبر عملاء للسلاح الإسرائيلي في الفترة من 2014 - 2018 هم الهند وأذربيجان وفيتنام، فيما تزايد معدل مشتريات إسرائيل من السلاح خلال الفترة المذكورة، ومعظم الأسلحة جاءتها من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.



ولفت المعهد إلى أن شركات إسرائيلية خاصة وحكومية مسؤولية عن نحو 3.1 % من حجم مبيعات السلاح في العالم خلال السنوات بين 2014 - 2018، وهو ما يمثل زيادة قدرها 47% مقابل النسبة التي سجلت في الفترة من 2009 - 2013.



ونقلت الصحيفة عن مسئول قوله إن إسرائيل تبيع السلاح في معظم مناطق العالم، ومضيفا أن المنطقة الوحيدة التي لا تنشط فيها الصناعة الإسرائيلية، هي الشرق الأوسط، بسبب تدهور العلاقات مع تركيا.