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رئيس الوفد يشيد ببرنامج وزارة الثقافة للاحتفال بمئوية ثورة 1919

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:52 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصي
أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، ببرنامج وزارة الثقافة للاحتفال بمئوية ثورة 1919.

ووجه رئيس الوفد، فى بيان صحفى له، الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على هذا الجهد الضخم الذي يؤرخ لثورة 1919، والآثار التاريخية لهذه الثورة المجيدة التي تؤكد على إرادة الشعب المصري التي انتصرت في ذلك الوقت على الدولة التي لا تغيب عنها الشمس.

وأضاف "أبو شقة" أن هذه رسالة للداخل والخارج بأن إرادة المصريين لا تقهر مهما كانت التضحيات.

وكانت وزارة الثقافة قد أصدرت كتاب تحت عنوان " احتفال وزارة الثقافة بمئوية ثورة 1919 ".

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة في مقدمة الكتاب أن الوزارة تحتفل بكافة هيئاته وقطاعاتها بهذه المناسبة الوطنية المجيدة لاستعادة الشعور الوطني الذي حقق لمصر الاستقلال والعزة والكرامة الوطنية.
رئيس الوفد يشيد ببرنامج وزارة الثقافة للاحتفال بمئوية ثورة 1919

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