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منوعات

شاهد.. إطلاق سراح إندونيسية بعد اتهامها بقتل أخ زعيم كوريا الشمالية

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:07 م
إطلاق سراح اندونسية
إطلاق سراح اندونسية اتهمت بقتل أخو زعيم كوريا الشمالية
أحمد شريف
أُطلق سراح سيدة إندونيسية احتجزت لمدة عامين للاشتباه في قتلها الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يوم الاثنين، بعد أن أسقط المدعون الماليزيون بشكل غير متوقع تهمة القتل ضدها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، احتضنت السيدة شريكها في القضية، دوان ثي هوونج، قبل أن تغادر قاعة المحكمة فور الإفراج عنها، وركوبها إحدى سيارات السفارة.

وقالت في وقت لاحق في مؤتمر صحفي بالسفارة الإندونيسية "أشعر بسعادة بالغة لم أكن أتوقع أن اليوم سيكون يوم حريتي."

وأصدر المدعي العام في ماليزيا رسالة تقول إن "العلاقات الجيدة بين بلاده وإندونيسيا أدت إلى إطلاق سراحها بعد ضغط من قبل الدبلوماسيين".

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