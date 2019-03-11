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محافظات

أوقاف كفر الشيخ: خطبة الجمعة المقبلة تتناول أثر بر الأمهات

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:00 م
الشيخ سعد الفقي وكيل
الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ
محمود زيدان
قال الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم، إن خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "بر الأم سبيل البركة في الدنيا والرحمة في الآخرة"، مشيرًا إلى أننا أحوج ما نكون الي إبراز رعاية الإسلام للأم لما لها من منزلة.

وأضاف، الفقي، أنه تم التنبيه مشددًا على الأئمة والخطباء بالالتزام بالكامل بالخطبة موضوعًا ووقتًا، موضحًا أن مكانة الأم عظيمة، فهي من أعطت دون انتظار لمغنم، و حملت وأرضعت وتحملت عناء التربية وغياب الأب في كثير من الأحيان.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، التحية إلى كل الأمهات علي مر الزمان والمكان، موضحًا أن الأمهات المصريات قد عُرفن بالتضحية والعطاء بلا حدود .

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