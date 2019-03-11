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أخبار العالم

شهود عيان يروون اللحظات الأولى لتحطم الطائرة الإثيوبية

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:03 م
حطام الطائرة الإثيوبية
حطام الطائرة الإثيوبية
قسم الخارجي
كشف بيجايو بيكادو، الذي شهد اللحظات الأخيرة قبل تحطم الطائرة الإثيوبية التي تحطمت أمس الأحد في مدينة أديس أبابا والتي كانت في طريقها لنيروبي، أن الطائرة انحرفت عن مسارها الجوي وتصاعد منها الدخان قبل سقوطها.

ووفقًا للقناة "13" الإسرائيلية، وصف بيكادو، الذي يعمل مزارعا في أحد أقاليم العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أنه رأى سقوط الملابس والحقائب الخاصة بالمسافرين في الجو، وسمع صراخ الأشخاص الموجودين في الطائرة، وبعد لحظات دوى صوت الانفجار الناتج عن ارتطامها في الأرض وتحولت الطائرة إلى حطام.

وقال شخص آخر "رأينا الأشياء تسقط من السماء في كل اتجاه، وجوازات السفر الخاصة بأشخاص من متعدد الجنسيات الصينية والكينية والإثيوبية وغيرها، وأرسلت كل دولة وفدا ممثلا عنها للتحقيق في ملابسات الحادث.

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