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رياضة

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:00 م
صدى البلد
ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة نتائج اليوم الأول من منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب النسخة السادسة بالمحافظات .

انتهت 18 مواجهة مصيرية بين الفرق المتأهلة لنصف نهائي المحافظات، حسمت 14 بنتيجة الفوز المباشر، فيما انتهت 4 مواجهات بضربات الجزاء الترجيحية.

وتحددت نهائيات القاهرة بين مركز شباب بولاق والنهضة بالسلام ، وبني سويف بين مركز شباب سمسطا و مركز شباب باروط ، والقليوبية بين مركز شباب الإصلاح الزراعي قليوب مع عرب الصوالحة ، والأقصر بين الطود وطيبة العوامية ، وسوهاج بين شطورة والبلينا ، وأسيوط بين جحدم وحي بحري الغنايم ، ودمياط بين مدينة كفر سعد و مدينة دمياط الساحة الشعبية .

وتنتظر باقي الفرق نتائج اليوم وغدًا لتحديد أطراف النهائي .

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