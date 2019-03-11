نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة نتائج اليوم الأول من منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب النسخة السادسة بالمحافظات .



انتهت 18 مواجهة مصيرية بين الفرق المتأهلة لنصف نهائي المحافظات، حسمت 14 بنتيجة الفوز المباشر، فيما انتهت 4 مواجهات بضربات الجزاء الترجيحية.



وتحددت نهائيات القاهرة بين مركز شباب بولاق والنهضة بالسلام ، وبني سويف بين مركز شباب سمسطا و مركز شباب باروط ، والقليوبية بين مركز شباب الإصلاح الزراعي قليوب مع عرب الصوالحة ، والأقصر بين الطود وطيبة العوامية ، وسوهاج بين شطورة والبلينا ، وأسيوط بين جحدم وحي بحري الغنايم ، ودمياط بين مدينة كفر سعد و مدينة دمياط الساحة الشعبية .



وتنتظر باقي الفرق نتائج اليوم وغدًا لتحديد أطراف النهائي .