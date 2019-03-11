ماركا الإسبانية تكشف تفاصيل عقد زيدان مع ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، تفاصيل عقد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد لريال مدريد الذي سيتولى المهمة رسميا خلال الساعات المقبلة.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد كان الخيار الأول لزيدان، رغم كل العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.



وأضافت: "زيدان سيقود الفريق في الفترة المتبقية من الموسم، بجانب 3 مواسم أخرى، حيث سينتهي عقده في 2022".



وأشارت الصحيفة، إلى أن زيدان الآن أمام هدف مزدوج، الشق الأول هو مركز جيد في الليجا والتواجد في دوري الأبطال، واستعادة مستوى بعض اللاعبين مثل مارسيلو، إيسكو، وجاريث بيل بعد الفترة العصيبة التي مروا بها هذا الموسم.