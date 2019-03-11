إنبي يواصل نزيف النقاط ويتعادل سلبيا أمام حرس الحدود بالدوري

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي أمام مضيفه حرس الحدود سلبيا ، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد المكس فى إطار مباريات الأسبوع الـ 26 من الدوري الممتاز .



ولم يحقق إنبي أي فوز في الدوري الممتاز للمباراة السابعة على التوالي، ليحصد نقطة واحدة من التعادل مع الحرس ويصبح رصيده 22 نقطة في المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري من 25 مباراة. بنفس رصيد فريق النجوم صاحب المركز الأخير.



وبذلك يكون فريق إنبي لعب في الدوري 10 مباريات تحت قيادة المدير الفني علي ماهر لم يحقق خلالهم سوى انتصار واحد فقط، مقابل 5 تعادلات و4 هزائم.