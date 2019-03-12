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موجز الأخبار.. ‎السيسي للمستثمرين اليابانيين: عازمون على تغيير الواقع.. وأبو العينين يطالب بإنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:29 ص
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

وكان ضمن تلك الأخبار، ما قاله السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقائه بوفد استثماري ياباني أن مصر عازمة على استمرار قوة الدفع والتحرك بشكل متوازن ومدروس لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل كمسار وطني حتمي وملزم للتنمية ولبناء الدولة للوصول لغاية مصر في تغيير واقعها إلى الأفضل.

كما نشر ايضًا، مطالبة رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى - اليابانى، بضرورة إنشاء منطقة صناعية يابانية فى مصر تكون بإدارة الجانب اليابانى، في لقاء جمعه بمستثمرين يابانيين في القاهرة.

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