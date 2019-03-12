المشاهير بين صيحات الموضة.. فساتين السهرة البيضاء موضة 2019.. الأوف شولدر مازال قائمًا منذ 2017.. فساتين الساق المفتوح تغلب على ذوق النجمات

على خطوط الموضة وصيحاتها المختلفة، تسير النجمات والمشاهير ليتنافسن في حرب الأناقة على لقب الأكثر شياكة، بإطلالات فخمة ومختلفة تسعى كل منهن الى جذب أنظار جمهورها ومتابعيها، ليصبحن يتابعن خطوط الموضة باستمرار لمعرفة كل ماهو جديد وتطبيق تلك الصيحات على طريقتهن الخاصة.





في كل مرة تظهر في إحدى النجمات تلفت انتباهنا بإطلالتها وكيف نسقتها، وتسعى بعض الفتيات لاتخاذ نفس الإطلالات وتطبيقها من خلال صورة تنشرها إحدى النجمات على حسابها على السوشيال ميديا، ليؤثرن تأثير واضح على ذوق الفتيات واختياراتهن لأزيائهن.





موضة الأوف شولدر

ظهرت خلال العامين الماضيين وغزت الأسواق بأشكال وألوان مختلفة، واختارتها النجمات لتتألقن بها في كثير من إطلالتهن، فمنهن من اختارت البلوزات الأوف شولدر ومنهن من اختارت فساتين سهرة مميزة بنفس الاستايل.





موضة الفساتين مفتوحة الساق

أصبحت موجودة في كل تصميمات كبار مصممي الأزياء، ومنها تستوحي النجمات والمشاهير الإطلالة المناسبة لها، وقد شاهدنا استايل الفستان المفتوح على الساق بشكل ملفت في مهرجان الجونة السينمائي في 2018 وكذلك في مهرجان القاهرة السينمائي، ومن أبرز من تألقن بهذا الاستايل صبا مبارك، ناهد السباعي، مي عمر، ورانيا يوسف.





موضة " الترتر" واللامع

عادت هذه الصيحة إلى خطوط الموضة خلال السنوات الماضية، ورغم أنها مرتبطة في أذهاننا بالسهرات والمناسبات فقط، إلا أنها أصبحت ملائمة لعدة مناسبات حتى أصبحت ملائمة للظهور نهارًا، ومن أبرز من اتبعن تلك الصيحة جميلة عوض، إسعاد يونس، ودرة.





فساتين التل

بإطلالات أنيقة مميزة، عادت موضة التل إلى صيحات الموضة بفساتين مميزة لأشهر المصممين العالميين، وقد اختارتها نجمات عديدات منهن هنا شيحة، إنجي المقدم، ومي عز الدين.





فساتين السهرة البيضاء

تصدرت بقوة صيحات الموضة خلال الفترة الماضية، وارتدتها نجمات كثيرات وملكات وأميرات حول العالم، وكانت أبرزهن دوقة ساسكس ميجان ميركل، وكذلك كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، كما يتصدر اللون الأبيض مجموعات مصممي الأزياء لعام 2019.





الكاجوال على طريقة النجمات