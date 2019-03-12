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ثقافة

الموسيقى لحياة أفضل.. أمسية ثقافية بالأعلى للثقافة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
طارق موسى
ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور سعيد المصري، أمسية ثقافية بعنوان "الموسيقى لحياة أفضل .. إضاءة على تجارب واعدة .. مشروع أسوان للموسيقى نموذجا"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس الحالي؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويتحدث في الأمسية الأستاذ أشرف قناوي مدير مشروع أسوان للموسيقى التابع لمؤسسة أغاخان؛ حيث يقدم سيادته عرض لتجربة مشروع أسوان للموسيقى وهو من ضمن المبادرات والمشروعات التي تسعى لخلق فرص عمل في مجال الفنون للأجيال الجديدة.

وتأني الأمسية في إطار رغبة لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة في تسليط الضوء على التجارب الناجحة والواعدة التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني؛ وإفساح المجال لتقديم تلك التجارب للاستفادة منها في مجال العمل العام، وتدير الأمسية الدكتورة رشا طموم مقررة لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة.

والهدف الأهم لمشروع أسوان للموسيقي هو خلق جيل جديد للعمل فى مجال الموسيقي والفنون لذلك قام المشروع تصميم دورات تدريبية فى هندسية الصوت للحفلات الحية أو التسجيلات من خلال الاستعانة بخبراء في هذا المجال.

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