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رياضة

فلورنتينو بيريز يصل إلى ريال مدريد لإعلان تولي زيدان تدريب الملكى.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:01 م
فلورنتينو بيريز
فلورنتينو بيريز وزيدان
محمد رشاد
وصل الإسباني فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد، لمقر النادى الملكى استعدادًا لرئاسة اجتماع مجلس إدارة ناديه، والإعلان عن إقالة فيليب سكولارى المدير الفنى الحالى لفريق الكرة، وتعيين الفرنسي زين الدين زيدان.

والتقطت عدسات المصورين لحظة وصول فلورنتينو بيريز لمقر النادى الملكى لبحث مستقبل الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويعاني ريال مدريد من سوء نتائج على المستوى الفني والنتائج كان آخرها خسارة الفريق أمام أياكس أمستردام الهولندى فى بطولة أوروبا للأندية الأبطال التى ودعها مبكرًا، والخسارة من برشلونة فى الدوري الممتاز والكأس.


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